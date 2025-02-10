СМИ: При нападении с ножом в Дублине пострадали три человека

Неизвестный с ножом напал на людей в центральной части Дублина. Об этом сообщило Irish Times.

«Один человек был задержан после того, как в воскресенье днем в районе Стоунибаттер... три человека получили ножевые ранения», — отмечает издание.

Пострадавших госпитализировали, их ранения не угрожают жизни.

Irish Times отмечает, что злоумышленник, вероятно, выбирал жертв случайным образом. У полицейских нет оснований подозревать, что инцидент связан с терроризмом.

Ранее в гимназии в Екатеринбурге подросток ранил сверстника ножом, напоминает Ura.ru. Предположительно, один учащийся оскорбил мать другого.

