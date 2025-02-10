СМИ: При нападении с ножом в Дублине пострадали три человека
Неизвестный с ножом напал на людей в центральной части Дублина. Об этом сообщило Irish Times.
«Один человек был задержан после того, как в воскресенье днем в районе Стоунибаттер... три человека получили ножевые ранения», — отмечает издание.
Пострадавших госпитализировали, их ранения не угрожают жизни.
Irish Times отмечает, что злоумышленник, вероятно, выбирал жертв случайным образом. У полицейских нет оснований подозревать, что инцидент связан с терроризмом.
Ранее в гимназии в Екатеринбурге подросток ранил сверстника ножом, напоминает Ura.ru. Предположительно, один учащийся оскорбил мать другого.
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