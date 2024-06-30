При крушении легкомоторного самолета под Парижем погибли три человека
В столичном французском регионе Иль-де-Франс при крушении легкомоторного самолета погибли три человека, сообщил телеканал BFMTV.
Самолет упал у развязки трассы А4 с шоссе А104 рядом с коммуной Коллежьен. Воздушное судно задело линию электропередачу, упало и загорелось.
Все три пассажира погибли. Самолет не задел проезжую часть - других жертв удалось избежать. Бюро по расследованию и анализу безопасности гражданской авиации Франции начало расследование.
Ранее российский самолет Су-34 потерпел крушение в Северной Осетии, члены экипажа погибли, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- У берегов Индонезии произошло землетрясение магнитудой 5,2
- При крушении легкомоторного самолета под Парижем погибли три человека
- Июнь в Москве оказался на 2,5 градуса теплее нормы
- В Ростовской области при столкновении двух катеров погиб человек
- Вучич заявил о заинтересованности Запада в территориях России
- СМИ: у берегов Турции обезвредили украинскую мину
- МЧС предупредило о сильной жаре в Москве в ближайшие дни
- Рудковская заявила, что Уэст может посетить «Лужники»
- Беспилотники ВСУ атаковали три населенных пункта Белгородской области
- Зеленский допустил переговоры с Россией через посредников
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru