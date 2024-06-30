При крушении легкомоторного самолета под Парижем погибли три человека

Самолет упал у развязки трассы А4 с шоссе А104 рядом с коммуной Коллежьен. Воздушное судно задело линию электропередачу, упало и загорелось.

Все три пассажира погибли. Самолет не задел проезжую часть - других жертв удалось избежать. Бюро по расследованию и анализу безопасности гражданской авиации Франции начало расследование.

Ранее российский самолет Су-34 потерпел крушение в Северной Осетии, члены экипажа погибли, передает «Радиоточка НСН».

