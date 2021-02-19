При беспорядках в Испании задержали более десятка человек

В Испании продолжаются беспорядки, сообщает РИА Новости.

В некоторых городах страны вновь прошли мирные акции в поддержку рэпера Пабло Аселя, В Барселоне, Таррагоне, Жироне, Сабаделе и Валенсии митинги в итоге переросли в беспорядки. Были задержаны как минимум 14 человек.

На протестах в защиту испанского рэпера Пабло Аселя задержаны десятки человек

Есть пострадавшие среди граждан. Каталонские правоохранительные органы сообщили о двух раненых сотрудниках. Отмечается, что протестующие строили баррикады, поджигали их, били витрины, забрасывали камнями и бутылками представителей сил правопорядка.

Пабло Асель был приговорен к девяти месяцам тюрьмы за прославление терроризма и оскорбление короны в своих публикациях в Twitter и в одной песне, размещенной в YouTube. Асель отказался сдаться властям 12 февраля. Он скрылся в университете города Льейда, чтобы избежать ареста, однако 16 февраля был все же задержан и помещен в тюрьму.

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