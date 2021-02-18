На протестах в защиту испанского рэпера Пабло Аселя задержаны десятки человек

При беспорядках в ряде испанских городов, которые проходят в защиту рэпера Пабло Аселя, задержали несколько десятков человек, сообщает РИА Новости.

В Барселоне задержаны 29 человек, в Мадриде - 14 протестующих. Пострадали как минимум пять полицейских. Также есть пострадавшие среди протестующих - полицейские стреляли в людей резиновыми пулями и использовали дубинки.