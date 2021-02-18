На протестах в защиту испанского рэпера Пабло Аселя задержаны десятки человек
При беспорядках в ряде испанских городов, которые проходят в защиту рэпера Пабло Аселя, задержали несколько десятков человек, сообщает РИА Новости.
В Барселоне задержаны 29 человек, в Мадриде - 14 протестующих. Пострадали как минимум пять полицейских. Также есть пострадавшие среди протестующих - полицейские стреляли в людей резиновыми пулями и использовали дубинки.
Пабло Асель был приговорен к девяти месяцам тюрьмы за прославление терроризма и оскорбление короны в своих публикациях в Twitter и в одной песне, размещенной в YouTube. Асель отказался сдаться властям 12 февраля. Он скрылся в университете города Льейда, чтобы избежать ареста, однако 16 февраля был все же задержан и помещен в тюрьму.
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