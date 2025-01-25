При аварийной посадке самолета в нигерийском Лагосе пострадали 38 человек

Самолет, следовавший в Вашингтон, совершил аварийную посадку в аэропорту Лагоса в Нигерии, пострадали 38 человек. Об этом сообщило местное издание Sun.

«Четыре пассажира и два члена экипажа серьезно пострадали, еще 27 пассажиров и пять членов экипажа получили легкие травмы», — цитирует издание директора по связям с общественностью и защите прав потребителей федерального управления аэропортов Нигерии Обиагели Ораха.

Отмечается, что борт вылетел из Лагоса в Вашингтон, но в середине полета самолету пришлось вернуться в аэропорт из-за технических проблем. На борту находились 245 пассажиров и 11 членов экипажа. Пострадавшим в результате аварийной посадки оказали первую помощь. Некоторых из пассажиров и членов экипажа госпитализировали.

Известно, что во время ЧП самолет не получил значительных повреждений.

Ранее борт авиакомпании Red Wings, летевший в Ереван, совершил аварийную посадку в аэропорту Минеральных Вод, обошлось без пострадавших.

