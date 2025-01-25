При аварийной посадке самолета в нигерийском Лагосе пострадали 38 человек
Самолет, следовавший в Вашингтон, совершил аварийную посадку в аэропорту Лагоса в Нигерии, пострадали 38 человек. Об этом сообщило местное издание Sun.
«Четыре пассажира и два члена экипажа серьезно пострадали, еще 27 пассажиров и пять членов экипажа получили легкие травмы», — цитирует издание директора по связям с общественностью и защите прав потребителей федерального управления аэропортов Нигерии Обиагели Ораха.
Отмечается, что борт вылетел из Лагоса в Вашингтон, но в середине полета самолету пришлось вернуться в аэропорт из-за технических проблем. На борту находились 245 пассажиров и 11 членов экипажа. Пострадавшим в результате аварийной посадки оказали первую помощь. Некоторых из пассажиров и членов экипажа госпитализировали.
Известно, что во время ЧП самолет не получил значительных повреждений.
Ранее борт авиакомпании Red Wings, летевший в Ереван, совершил аварийную посадку в аэропорту Минеральных Вод, обошлось без пострадавших.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Лукашенко: В Белоруссии не повторятся беспорядки и протесты после выборов
- При аварийной посадке самолета в нигерийском Лагосе пострадали 38 человек
- СМИ: Премьер-министр Дании провела «очень плохой» разговор с Трампом
- СМИ: Более 730 тысяч американских школьников могут быть депортированы
- Умер актер Владимир Фоменко
- Группа добровольцев из Чечни отправилась в зону СВО после подготовки в Гудермесе
- Защита Белкова обжаловала продление его ареста по делу о мошенничестве
- Болтон похвалил возможных исполнителей терактов на «Северных потоках»
- Мединский поддержал слова Трампа о роли СССР в победе над фашизмом
- Поветкин дисквалифицирован на четыре года за нарушение антидопинговых правил
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru