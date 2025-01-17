Летевший в Ереван самолет аварийно сел в Минводах

Самолёт авиакомпании Red Wings, летевший в Ереван, совершил аварийную посадку в аэропорту Минеральных вод. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по Ставропольскому краю.

На Сахалине самолет по техническим причинам вернулся в аэропорт вылета

В ведомстве указали, что, по предварительной причине, инцидент связан с неисправностью системы кондиционирования.

«На борту 86 пассажиров и четыре члена экипажа. Погибших и пострадавших нет», - говорится в сообщении.

Ранее Уральская транспортная прокуратура заявила, что причиной экстренной посадки самолёта авиакомпании Utair, летевшего из Санкт-Петербурга в Самарканд, стала техническая неисправность стабилизатора правого двигателя, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Максим Богодвид
ТЕГИ:Ставропольский КрайСамолетЭкстренная Посадка

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