Летевший в Ереван самолет аварийно сел в Минводах
Самолёт авиакомпании Red Wings, летевший в Ереван, совершил аварийную посадку в аэропорту Минеральных вод. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по Ставропольскому краю.
В ведомстве указали, что, по предварительной причине, инцидент связан с неисправностью системы кондиционирования.
«На борту 86 пассажиров и четыре члена экипажа. Погибших и пострадавших нет», - говорится в сообщении.
Ранее Уральская транспортная прокуратура заявила, что причиной экстренной посадки самолёта авиакомпании Utair, летевшего из Санкт-Петербурга в Самарканд, стала техническая неисправность стабилизатора правого двигателя, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru