Экс-министру обороны Южной Кореи запретили покидать страну
5 декабря 202409:25
Занимавшему пост министра обороны Южной Кореи Ким Ен Хену запретили покидать республику. Об этом сообщил телеканал YTN со ссылкой на полицию.
«Бывшему министру... запретили покидать страну», — отмечает СМИ.
Ранее стало известно, что Ким Ен Хен подал заявление об отставке и извинился перед гражданами после введения военного положения в Южной Корее. Президент страны Юн Сок Ель принял прошение министра, напоминает Ura.ru. На пост главы минобороны назначили посла республики в Саудовской Аравии Чхве Бен Хека.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru