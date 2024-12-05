Экс-министру обороны Южной Кореи запретили покидать страну

Занимавшему пост министра обороны Южной Кореи Ким Ен Хену запретили покидать республику. Об этом сообщил телеканал YTN со ссылкой на полицию.

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«Бывшему министру... запретили покидать страну», — отмечает СМИ.

Ранее стало известно, что Ким Ен Хен подал заявление об отставке и извинился перед гражданами после введения военного положения в Южной Корее. Президент страны Юн Сок Ель принял прошение министра, напоминает Ura.ru. На пост главы минобороны назначили посла республики в Саудовской Аравии Чхве Бен Хека.

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ФОТО: EPA / ТАСС
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