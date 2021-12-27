Президентом Белоруссии не сможет стать один и тот же человек больше двух сроков

В проекте поправок в Конституцию Белоруссии, который был обнародован в понедельник, 27 декабря, говорится, что один и тот же человек может быть президентом страны не более двух сроков. Также указывается, что глава государства может быть смещен с должности Всебелорусским народным собранием в случае систематического или грубого нарушения Конституции или совершения госизмены, либо другого тяжкого преступления.

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Сейчас президент может быть только досрочно освобожден от должности по решению парламента при стойкой неспособности по состоянию здоровью.

Кроме того, в проекте Конституции говорится, что президент, прекративший исполнение полномочий, не может быть привлечен к ответственности за действия, совершенные на этом посту.

Президент Беларуси, прекративший исполнение полномочий, сможет стать пожизненным сенатором.

Отмечается также, что финансирование выборов не может осуществляться иностранными гражданами и организациями.

Предполагается, что после опубликования проекта новой Конституции состоится его публичное обсуждение. Затем запланирован референдум по поправкам, он должен пройти не позднее февраля 2022 года.

Изменений в политической системе Белоруссии не будет, пока у власти находится Александр Лукашенко, заявил член Совета при президенте РФ по межнациональным отношениям, замдиректора Центра украинистики и белорусистики МГУ Богдан Безпалько в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».

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Фото: belta.by
ТЕГИ:ПрезидентКонституцияБелоруссия
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