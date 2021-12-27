Президентом Белоруссии не сможет стать один и тот же человек больше двух сроков
В проекте поправок в Конституцию Белоруссии, который был обнародован в понедельник, 27 декабря, говорится, что один и тот же человек может быть президентом страны не более двух сроков. Также указывается, что глава государства может быть смещен с должности Всебелорусским народным собранием в случае систематического или грубого нарушения Конституции или совершения госизмены, либо другого тяжкого преступления.
Сейчас президент может быть только досрочно освобожден от должности по решению парламента при стойкой неспособности по состоянию здоровью.
Кроме того, в проекте Конституции говорится, что президент, прекративший исполнение полномочий, не может быть привлечен к ответственности за действия, совершенные на этом посту.
Президент Беларуси, прекративший исполнение полномочий, сможет стать пожизненным сенатором.
Отмечается также, что финансирование выборов не может осуществляться иностранными гражданами и организациями.
Предполагается, что после опубликования проекта новой Конституции состоится его публичное обсуждение. Затем запланирован референдум по поправкам, он должен пройти не позднее февраля 2022 года.
Изменений в политической системе Белоруссии не будет, пока у власти находится Александр Лукашенко, заявил член Совета при президенте РФ по межнациональным отношениям, замдиректора Центра украинистики и белорусистики МГУ Богдан Безпалько в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
10,4 млн+23 210 / сут.
Умерли
305 тыс.+937 / сут.
Выздоровели
9,3 млн+33 715 / сут.
- Президентом Белоруссии не сможет стать один и тот же человек больше двух сроков
- Москвичей оштрафовали на 28 млн за отсутствие ПЦР-тестов после поездок
- Проект поправок в конституцию опубликован в Белоруссии
- Суд в Белоруссии приговорил россиянина Дудникова к 11 годам колонии
- Приговор по делу об убийстве Хангошвили вступил в силу
- Каждый десятый россиян осмотрел пресс-конференцию Путина в прямом эфире
- Вертолет Ми-2 упал в Удмуртии во время обследования нефтепровода
- В Польше наложили вето на скандальный закон о СМИ
- В «Слуге народа» объяснили постановку женщин на воинский учет
- Мурашко: В мире есть все необходимое для победы над COVID-19
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru