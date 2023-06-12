Президент США Байден пожаловался на зубную боль
Терапевт президента США Джо Байдена доктор Кевин О'Коннор заявил, что американский лидер пожаловался на зубную боль, сообщает РИА Новости.
По словам медика, благодаря рентгену было установлено, что у главы Белого дома возникла проблема в корневом канале нижнего правого премоляра.
О'Коннор отметил, что Байден «хорошо и без осложнений» перенёс назначенное лечение, которое будет завершено в течение понедельника.
Ранее президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с лауреатами Госпремий заявил, что регулярно проходит медосмотры, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru