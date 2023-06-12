Президент США Байден пожаловался на зубную боль

Терапевт президента США Джо Байдена доктор Кевин О'Коннор заявил, что американский лидер пожаловался на зубную боль, сообщает РИА Новости.

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По словам медика, благодаря рентгену было установлено, что у главы Белого дома возникла проблема в корневом канале нижнего правого премоляра.

О'Коннор отметил, что Байден «хорошо и без осложнений» перенёс назначенное лечение, которое будет завершено в течение понедельника.

Ранее президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с лауреатами Госпремий заявил, что регулярно проходит медосмотры, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: youtube.com/@WhiteHouse
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