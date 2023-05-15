«Сердце барахлит?»: Лукашенко предрекли уход с политической арены по состоянию здоровья

Последнюю неделю СМИ обеспокоены отсутствием президента Белоруссии Александра Лукашенко в информационном пространстве. Эксперты со ссылкой на свои источники намекают на проблемы со здоровьем у белорусского лидера. От любых официальных комментариев на этот счет в Минске воздерживаются, что только подогревает подобные слухи.

Все началось в День Победы, когда Лукашенко прибыл на праздничные мероприятия в Москву. СМИ сообщали, что Лукашенко плохо себя почувствовал после участия в Параде Победы на Красной площади и отказался от неформального завтрака с главами государств по приглашению российского коллеги Владимира Путина. Президент Белоруссии не смог самостоятельно пройти до Могилы Неизвестного Солдата, а в аэропорт его сопровождала карета «скорой помощи», пишет Telegram-канал «Путин в Telegram».

В Минске выступать со своей традиционной речью на Дне Победы Лукашенко не стал. При этом пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков объяснил отсутствие Лукашенко на неформальном завтраке после Парада Победы тем, что белорусский лидер улетел на мероприятия в Минске.

На предыдущей неделе глава Белоруссии отменял встречи и не появлялся на официальных мероприятиях. 14 мая Лукашенко не появился и на церемонии празднования Дня флага, герба и гимна республики. Трансляцию торжественного мероприятия вел телеканал СБ ТВ. Обращение от имени главы государства зачитал премьер-министр Белоруссии Роман Головченко.