«Сердце барахлит?»: Лукашенко предрекли уход с политической арены по состоянию здоровья
Белорусское общество встревожено сообщениями о неизвестной болезни Лукашенко. Официальный Минск ситуацию не комментирует, а политологи рассуждают о преемниках главы государства.
Последнюю неделю СМИ обеспокоены отсутствием президента Белоруссии Александра Лукашенко в информационном пространстве. Эксперты со ссылкой на свои источники намекают на проблемы со здоровьем у белорусского лидера. От любых официальных комментариев на этот счет в Минске воздерживаются, что только подогревает подобные слухи.
Все началось в День Победы, когда Лукашенко прибыл на праздничные мероприятия в Москву. СМИ сообщали, что Лукашенко плохо себя почувствовал после участия в Параде Победы на Красной площади и отказался от неформального завтрака с главами государств по приглашению российского коллеги Владимира Путина. Президент Белоруссии не смог самостоятельно пройти до Могилы Неизвестного Солдата, а в аэропорт его сопровождала карета «скорой помощи», пишет Telegram-канал «Путин в Telegram».
В Минске выступать со своей традиционной речью на Дне Победы Лукашенко не стал. При этом пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков объяснил отсутствие Лукашенко на неформальном завтраке после Парада Победы тем, что белорусский лидер улетел на мероприятия в Минске.
На предыдущей неделе глава Белоруссии отменял встречи и не появлялся на официальных мероприятиях. 14 мая Лукашенко не появился и на церемонии празднования Дня флага, герба и гимна республики. Трансляцию торжественного мероприятия вел телеканал СБ ТВ. Обращение от имени главы государства зачитал премьер-министр Белоруссии Роман Головченко.
В тот же день первый замглавы комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин признал, что белорусский лидер заболел. Каких-либо деталей парламентарий не привел. Он заверил, что в болезни Лукашенко «нет ничего сверхъестественного». Это не коронавирусная инфекция, уточнил Затулин.
Ранее издание «Наша Нива» со ссылкой на источники писало, что Лукашенко не появляется на публике из-за того, что заболел гриппом.
При этом позже уехавший из страны белорусский политолог Дмитрий Болкунец сообщил, что президент Белоруссии перенес операцию.
«Лукашенко оперировали. Оказалось не сердце, но оно тоже барахлит. Предположительно возникли проблемы с предстательной железой», - написал он в своем Telegram-канале.
10 мая Болкунец говорил НСН, что у Александра Лукашенко появились проблемы с голосом, кроме того, он находится под капельницами и испытывает боли в суставах.
«Лукашенко потерял возможность выступать, у него появились проблемы с голосом. Президент Белоруссии появился в Москве в весьма болезненном состоянии, напряженное лицо выдавало его плохое самочувствие. Большие проблемы у Лукашенко и с суставами. Также то, что у него забинтована рука, демонстрирует вероятность того, что президенту Белоруссии ставят капельницу», — объянисл Болкунец.
Собеседник НСН напомнил, что белорусский лидер впервые за 29 лет не смог выступить в Минске 9 мая.
«Накануне было торжественное мероприятие в Белоруссии. Там тоже вместо Лукашенко выступил премьер-министр. Это вызвало уже огромное напряжение в белорусском обществе и номенклатуре, поскольку все переживают, что будет, если Лукашенко не станет. Путин и Кремль собрали всех руководителей бывших союзных республик, кого можно было пригласить. Это своеобразная дань моде и историческому прошлому, вне зависимости от текущей обстановки и отношения различных лидеров к происходящим событиям. Поскольку Лукашенко очень зависит сегодня от России, он вынужден был приехать, невзирая на плохое самочувствие», — заявил он.
Со своей стороны, белорусский политолог Алексей Дзермант в беседе с НСН усомнился в наличии у президента страны серьезного недомогания.
«Не думаю, что это что-либо кардинально серьезное. Если бы Лукашенко серьезно заболел, то он вообще не появлялся бы на публике», — подчеркнул Дзермант.
При этом живущий в Германии белорусский политолог Дмитрий Болкунец заявил НСН, что именно проблемы со здоровьем вынудят президента Белоруссии Александра Лукашенко сдержать данное публично в августе 2020 года обещание уйти с политической арены. По его словам, в случае ухода Лукашенко полномочия перейдут к спикеру Совета Республики Наталье Кочановой.
«Она выбрана Лукашенко в качестве преемника, ее активно сейчас раскручивают все белорусские телеканалы, Кочанова посещает регионы, очень много выступает. В определенном виде политический транзит в стране был запущен в августе 2020 года после известных событий. Тогда была чуть ли не договоренность между Лукашенко и Кремлем о том, что необходимо провести определенные изменения. Лукашенко тогда публично пообещал, в том числе российским журналистам, что уйдет из власти в течение максимум двух лет. Прошло уже три года, но воз и ныне там. Полагаю, что состояние здоровья будет подталкивать действующего белорусского лидера к уходу», — предположил политолог.
Белорусский политолог Алексей Дзермант подтвердил, что в Белоруссии есть кому подменить Лукашенко в непредвиденных ситуациях.
«У нас есть иерархия государственных чинов. Это премьер-министр, это глава Совета Республики. Думаю, что все будет происходить согласно закону и Конституции, если возникнет такая необходимость. Также есть Всебелорусское народное собрание, которое тоже может в определенный момент брать на себя функции управления государством. Так что это разрешимая ситуация», — подытожил политолог.
В июле 2020 года Лукашенко заявлял, что бессимптомно переболел COVID-19. В январе 2022 года президент Белоруссии повторно переболел коронавирусной инфекцией. Об этом глава государства рассказал на встрече с главой Республики Тыва Российской Федерации Владиславом Ховалыгом.
Как отмечал белорусский лидер, он перенес болезнь «на ногах» и узнал о заболевании, «когда какой-то там тест сделали».
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