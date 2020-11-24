Лукашенко предали анафеме

Неканоническая Белорусская автокефальная православная церковь объявила анафему президенту Белоруссии Александру Лукашенко, сообщается на странице религиозной организации в Facebook.

Глава церкви архиепископ Святослав, зачитавший соответствующее послание с кафедры собора Кирилла Туровского в Торонто (Канада), назвал Лукашенко «самозванцем», обвинил в «кровавых расправах над мирным населением», а также в продолжении политики большевиков.

Святослав призвал не подчиняться «преступным приказам Лукашенко» под угрозой проклятия и наказания в загробной жизни.

Ранее глава Белорусской православной церкви Московского патриархата митрополит Павел призвал Лукашенко остановить насилие, а также навещал в больнице пострадавших от действий силовиков. После этого решением Священного Синода РПЦ Павла освободили от должности и отправили на Кубань, а нового предстоятеля Белорусской православной церкви Вениамина от выступлений против властей предостерёг сам Александр Лукашенко.

Протесты в Белоруссии начались после президентских выборов 9 августа. По официальным данным ЦИК, победу на них одержал Александр Лукашенко, набравший более 80% голосов. Оппозиция заявила, что результаты голосования сфальсифицированы.

