Президент Южной Кореи выступил против насильственного свержения власти в КНДР
17 августа 202208:42
Глава Южной Кореи Юн Сок Ёль выступил против насильственной смены режима в Северной Корее, при этом он заявил, что не может гарантировать сохранения политического строя в КНДР, сообщают «РИА Новости».
Юн Сок Ёль отметил большую важность для Сеула мирных отношений между двумя республиками.
Ранее лидер КНДР Ким Чен Ын заявил о готовности мобилизовать силы ядерного сдерживания и пригрозил уничтожением армии Южной Кореи в случае попытки напасть на Пхеньян.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru