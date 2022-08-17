Президент Южной Кореи выступил против насильственного свержения власти в КНДР

Глава Южной Кореи Юн Сок Ёль выступил против насильственной смены режима в Северной Корее, при этом он заявил, что не может гарантировать сохранения политического строя в КНДР, сообщают «РИА Новости».

Юн Сок Ёль отметил большую важность для Сеула мирных отношений между двумя республиками.

Ранее лидер КНДР Ким Чен Ын заявил о готовности мобилизовать силы ядерного сдерживания и пригрозил уничтожением армии Южной Кореи в случае попытки напасть на Пхеньян.

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Фото: РИА Новости
ТЕГИ:КНДРЮжная Корея
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