Ким Чен Ын: КНДР готова мобилизовать силы ядерного сдерживания

Северная Корея «полностью готова к любым военным столкновениям с США», сообщает Yonhap со ссылкой на речь по случаю отмечаемой годовщины окончания Корейской войны лидера КНДР Ким Чен Ына.

Южная Корея поможет экономике КНДР взамен на денуклеаризацию

По его словам, армия Южной Кореи «будет уничтожена» в случае попытки напасть на Пхеньян.

Ранее в МИД КНДР заявили, что совместные военные учения США и Южной Кореи в будущем могут превратиться в «новую Корейскую войну». Там считают, что маневры приводят к обострению ситуации в регионе.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

Фото: РИА Новости
ТЕГИ:Южная КореяКНДРКим Чен Ын
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры