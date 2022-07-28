Ким Чен Ын: КНДР готова мобилизовать силы ядерного сдерживания
Северная Корея «полностью готова к любым военным столкновениям с США», сообщает Yonhap со ссылкой на речь по случаю отмечаемой годовщины окончания Корейской войны лидера КНДР Ким Чен Ына.
По его словам, армия Южной Кореи «будет уничтожена» в случае попытки напасть на Пхеньян.
Ранее в МИД КНДР заявили, что совместные военные учения США и Южной Кореи в будущем могут превратиться в «новую Корейскую войну». Там считают, что маневры приводят к обострению ситуации в регионе.
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