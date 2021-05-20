Президент Турции анонсировал заявление для всего мира

Лидер Турции Тайип Эрдоган сообщил, что 20 июля, в ходе своего визита в самопровозглашённую Турецкую республику Северного Кипра, выступит с посланием для всего мира, заявил президент на встрече с молодежью в Анкаре.

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«Я надеюсь, что совершу визит в ТРСК 20 июля и выступлю там с необходимым посланием по Северному Кипру», - заявил глава государства. Он подчеркнул, что предстоящее заявление будет касаться «не только острова, но и всего мира».

20 июля в Турецкой республике северного кипра будет отмечаться 47-я годовщина вторжения на Кипр в 1974 году войск Турции.

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ФОТО: РИА Новости / Михаил Климентьев
ТЕГИ:КипрЭрдоганТурция
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