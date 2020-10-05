Трамп готов вернуться к работе на посту президента США

Президент США Дональд Трамп готов вернуться к своему обычному рабочему графику, сообщает Fox News.

Как заявил руководитель аппарата Белого дома Марк Мидоус, он общался с президентом, который продолжил поправляться и готов вернуться к нормальной работе уже сегодня, однако окончательное решение будет принято по итогам встречи Трампа с врачами.

У Трампа сократился уровень кислорода в крови 2 октября

Трамп был госпитализирован с коронавирусом 2 октября. Минувшие выходные он провел в военном госпитале рядом с Вашингтоном. Доктор Шон Конли рассказал, что президент США как минимум один раз пользовался дополнительным кислородом для восстановления дыхания, а также ему был назначен курс стероидов, которые обычно используют в тяжелых случаях заболевания. Планировалось, что главу Белого дома выпишут в понедельник.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Белый ДомКоронавирусДональд Трамп
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