Трамп готов вернуться к работе на посту президента США

Трамп был госпитализирован с коронавирусом 2 октября. Минувшие выходные он провел в военном госпитале рядом с Вашингтоном. Доктор Шон Конли рассказал, что президент США как минимум один раз пользовался дополнительным кислородом для восстановления дыхания, а также ему был назначен курс стероидов, которые обычно используют в тяжелых случаях заболевания. Планировалось, что главу Белого дома выпишут в понедельник.

