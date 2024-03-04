Президент Сирии Асад высмеял работу Зеленского
4 марта 202405:35
Украинский лидер Владимир Зеленский был более успешен в качестве комедианта, чем в роли президента, сообщают «Известия» со ссылкой на заявление президента Сирии Башара Асада.
Он напомнил, что Зенеский – комик. «Был, кстати, намного успешнее в том качестве, роли комедианта, а не лидера нации», — указал сирийский лидер. Он отметил, что введенные Зеленским против него санкции вызвали лишь «нервное расстройство».
Ранее бывший советник Кучмы заявил о диктатуре Зеленского на Украине, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru