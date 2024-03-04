Президент Сирии Асад высмеял работу Зеленского

Украинский лидер Владимир Зеленский был более успешен в качестве комедианта, чем в роли президента, сообщают «Известия» со ссылкой на заявление президента Сирии Башара Асада.

Башар Асад заявил, что Сирия поддерживает СВО

Он напомнил, что Зенеский – комик. «Был, кстати, намного успешнее в том качестве, роли комедианта, а не лидера нации», — указал сирийский лидер. Он отметил, что введенные Зеленским против него санкции вызвали лишь «нервное расстройство».

Ранее бывший советник Кучмы заявил о диктатуре Зеленского на Украине, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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