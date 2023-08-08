Президент Сербии Вучич назвал Украину дружественной страной

Он отметил, что Киев не признавал независимость самопровозглашенной республики Косово. Вучич выразил надежду, что у Сербии никогда не будет конфликтов с Украиной.

Вучич назвал президента Украины Владимира Зеленского «мудрым лидером».

Глава Сербии ранее заявил о давлении на Белград на фоне конфликта на Украине. По его мнению, поражение Киева будет означать проигрыш НАТО, передает «Радиоточка НСН».

