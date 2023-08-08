Президент Сербии Вучич назвал Украину дружественной страной
8 августа 202323:41
Лидер Сербии Александр Вучич заявил, что Украина является дружественным государством для Белграда, пишет РИА Новости.
Он отметил, что Киев не признавал независимость самопровозглашенной республики Косово. Вучич выразил надежду, что у Сербии никогда не будет конфликтов с Украиной.
Вучич назвал президента Украины Владимира Зеленского «мудрым лидером».
Глава Сербии ранее заявил о давлении на Белград на фоне конфликта на Украине. По его мнению, поражение Киева будет означать проигрыш НАТО, передает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru