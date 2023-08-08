Президент Сербии Вучич назвал Украину дружественной страной

Лидер Сербии Александр Вучич заявил, что Украина является дружественным государством для Белграда, пишет РИА Новости.

Вучич пожаловался на растущее лицемерие Запада

Он отметил, что Киев не признавал независимость самопровозглашенной республики Косово. Вучич выразил надежду, что у Сербии никогда не будет конфликтов с Украиной.

Вучич назвал президента Украины Владимира Зеленского «мудрым лидером».

Глава Сербии ранее заявил о давлении на Белград на фоне конфликта на Украине. По его мнению, поражение Киева будет означать проигрыш НАТО, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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