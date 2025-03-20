Президент Португалии распустил парламент и назначил новые выборы

«Президент... подписал сегодня указ о роспуске ассамблеи республики и назначении парламентских выборов на 18 мая», – отмечается в сообщении.

Ранее премьер Португалии Луиш Монтенегру не получил вотум доверия в парламенте, политик занимал свой пост менее года - с апреля 2024 года.

Назначенные президентом Португалии выборы станут третьими внеочередными в республике с 2022 года.

