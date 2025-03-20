Президент Португалии распустил парламент и назначил новые выборы
20 марта 202512:35
Президент Португалии Марселу Ребелу ди Соуза распустил парламент страны и назначил досрочные выборы. Об этом заявили в пресс-службе политика.
«Президент... подписал сегодня указ о роспуске ассамблеи республики и назначении парламентских выборов на 18 мая», – отмечается в сообщении.
Ранее премьер Португалии Луиш Монтенегру не получил вотум доверия в парламенте, политик занимал свой пост менее года - с апреля 2024 года.
Назначенные президентом Португалии выборы станут третьими внеочередными в республике с 2022 года.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru