Президент Польши призвал бизнесменов смело участвовать в восстановлении Украины
Польские предприниматели должны смело заниматься восстановлением Украины. Об этом заявил президент Польши Анджей Дуда в ходе «Конгресса 590» в городе Жешув, сообщило агентство РИА Новости.
По словам польского лидера, страна, будучи непосредственным соседом Украины, обязана помочь ей создать современную инфраструктуру. Также Дуда добавил, что сделает все возможное для того, чтобы обеспечить благоприятные условия желающим оказать помощь Киеву.
Президент Польши отметил, что участвует во всех серьезных дискуссиях с украинскими партнерами, касающихся восстановления страны. Дуда предположил, что многие страны будут соревноваться за подряды на восстановительные работы.
Ранее Украина предупредила западных союзников о нехватке компонентов для восстановления энергетики. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
21,5 млн+5 546 / сут.
Умерли
391 тыс.+60 / сут.
Выздоровели
20,9 млн+6 888 / сут.
- В Госдуме рассчитывают скоро узнать бенефициаров теракта на Северных потоках
- Власти Киева назвали возможным полное отключение электроэнергии в столице
- Россия начала поставки газа в Азербайджан
- Лукашенко призвал отечественный бизнес занять место «Макдоналдса»
- Офицера ФРГ приговорили к условному сроку за шпионаж в пользу РФ
- Белоусов оценил спад российского ВВП в 2022 году
- Каток и ярмарка на Красной площади в Москве заработают с 28 ноября
- Словакия поставила Украине седьмую гаубицу Zuzana 2
- Президент Польши призвал бизнесменов смело участвовать в восстановлении Украины
- СМИ: морской беспилотник ВСУ атаковал нефтегавань «Шесхарис» в Новороссийске
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru