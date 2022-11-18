Президент Польши призвал бизнесменов смело участвовать в восстановлении Украины

По словам польского лидера, страна, будучи непосредственным соседом Украины, обязана помочь ей создать современную инфраструктуру. Также Дуда добавил, что сделает все возможное для того, чтобы обеспечить благоприятные условия желающим оказать помощь Киеву.

Президент Польши отметил, что участвует во всех серьезных дискуссиях с украинскими партнерами, касающихся восстановления страны. Дуда предположил, что многие страны будут соревноваться за подряды на восстановительные работы.

Ранее Украина предупредила западных союзников о нехватке компонентов для восстановления энергетики. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

