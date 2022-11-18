Президент Польши призвал бизнесменов смело участвовать в восстановлении Украины

Польские предприниматели должны смело заниматься восстановлением Украины. Об этом заявил президент Польши Анджей Дуда в ходе «Конгресса 590» в городе Жешув, сообщило агентство РИА Новости.

На Украине оценили масштабность последнего удара по энергосистеме страны

По словам польского лидера, страна, будучи непосредственным соседом Украины, обязана помочь ей создать современную инфраструктуру. Также Дуда добавил, что сделает все возможное для того, чтобы обеспечить благоприятные условия желающим оказать помощь Киеву.

Президент Польши отметил, что участвует во всех серьезных дискуссиях с украинскими партнерами, касающихся восстановления страны. Дуда предположил, что многие страны будут соревноваться за подряды на восстановительные работы.

Ранее Украина предупредила западных союзников о нехватке компонентов для восстановления энергетики. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:УкраинаКиевПрезидентПольша
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры