Президент Польши поручил Моравецкому сформировать правительство

Президент Польши Анджей Дуда дал поручение Матеушу Моравецкому сформировать новое правительство республики. Трансляцию мероприятия вело «Польское телевидение».

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Дуда принял отставку кабинета министров и поручил Моравецкому сформировать новый состав кабмина.

После формирования правительства Моравецкий обратится в парламент с просьбой выразить вотум доверия.

В Польше 15 октября прошли парламентские выборы. Правящая партия «Право и справедливость» Ярослава Качиньского потеряла большинство, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Sputnik / РИА Новости
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