Президент Польши поручил Моравецкому сформировать правительство
13 ноября 202323:29
Президент Польши Анджей Дуда дал поручение Матеушу Моравецкому сформировать новое правительство республики. Трансляцию мероприятия вело «Польское телевидение».
Дуда принял отставку кабинета министров и поручил Моравецкому сформировать новый состав кабмина.
После формирования правительства Моравецкий обратится в парламент с просьбой выразить вотум доверия.
В Польше 15 октября прошли парламентские выборы. Правящая партия «Право и справедливость» Ярослава Качиньского потеряла большинство, передает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru