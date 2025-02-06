Президент Панамы опроверг заявление США о сборе пошлин с судов

Президент Панамы Хосе Рауль Мулино назвал заявление Госдепартамента США об отмене сборов с американских правительственных судов за проход по Панамскому каналу «основанным на лжи». Он подчеркнул, что Панама не может освободить кого-либо от уплаты пошлин, так как это запрещено Конституцией. Мулино выразил недовольство подобными заявлениями и отметил, что двусторонние отношения не должны строиться на лжи.

Мулино добавил, что сборы, которые США платят за проход через канал, составляют около 6,7 миллиона долларов в год и не представляют угрозы для экономики США. Он также напомнил, что за 25 лет, когда канал находился под управлением США, американские суда без проблем проходили через него, несмотря на три крупных войны.