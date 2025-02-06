Президент Панамы опроверг заявление США о сборе пошлин с судов
Президент Панамы Хосе Рауль Мулино назвал заявление Госдепартамента США об отмене сборов с американских правительственных судов за проход по Панамскому каналу «основанным на лжи». Он подчеркнул, что Панама не может освободить кого-либо от уплаты пошлин, так как это запрещено Конституцией. Мулино выразил недовольство подобными заявлениями и отметил, что двусторонние отношения не должны строиться на лжи.
Мулино добавил, что сборы, которые США платят за проход через канал, составляют около 6,7 миллиона долларов в год и не представляют угрозы для экономики США. Он также напомнил, что за 25 лет, когда канал находился под управлением США, американские суда без проблем проходили через него, несмотря на три крупных войны.
Президент США Дональд Трамп, в свою очередь, заявлял, что передача Панамского канала Панаме ослабила стратегические позиции США, а китайские компании усилили свое влияние на его инфраструктуру.
Ранее Госдепартамент США сообщил, что власти Панамы отменили сборы за проход судов, принадлежащих США, по каналу, что должно сэкономить миллионы долларов ежегодно, передает «Радиоточка НСН».
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