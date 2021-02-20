Президент Палестины издал указ об освобождении политзаключенных
Президент Палестины Махмуд Аббас издал указ об освобождении всех политических заключенных, передает информационное агентство Maan.
Документ стал частью декрета об усилении гражданских свобод, принятого в преддверии президентских и парламентских выборов в Палестине.
Согласно декрету, на всех территориях государства предусматривается свободное проведение собраний и митингов, запрет на задержание, аресты и привлечение к ответственности из-за политических убеждений или принадлежности к определенным политическим структурам.
Декрет об усилении гражданских свобод был принят по итогам межпалестинского диалога в Каире. В начале февраля противоборствующие фракции ФАТХ и ХАМАС пришли к соглашению о проведении всеобщих выборов на территория Палестины.
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