Президент Палестины издал указ об освобождении политзаключенных

Президент Палестины Махмуд Аббас издал указ об освобождении всех политических заключенных, передает информационное агентство Maan.

СМИ: Выборы президента Палестины пройдут в мае-июне

Документ стал частью декрета об усилении гражданских свобод, принятого в преддверии президентских и парламентских выборов в Палестине.

Согласно декрету, на всех территориях государства предусматривается свободное проведение собраний и митингов, запрет на задержание, аресты и привлечение к ответственности из-за политических убеждений или принадлежности к определенным политическим структурам.

Декрет об усилении гражданских свобод был принят по итогам межпалестинского диалога в Каире. В начале февраля противоборствующие фракции ФАТХ и ХАМАС пришли к соглашению о проведении всеобщих выборов на территория Палестины.

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ФОТО: РИА Новости
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