СМИ: Выборы президента Палестины пройдут в мае-июне
Президентские выборы в Палестине состоятся в мае-июне 2021 года, заявил президент государства Махмуд Аббас. Об этом сообщает AFP News.
#BREAKING First #Palestinians elections since 2005 to be held May, June: Abbas pic.twitter.com/FmQLQhq5pu— AFP News Agency (@AFP) January 15, 2021
Отмечается, что выборы станут первыми с 2005 года.
В сентябре стало известно, что Аббас и лидер контролирующего сектор Газа движения ХАМАС Исмаил Хания договорились о проведении всеобщих выборов в ближайшие полгода.
Выборы на западном берегу Иордана и в секторе Газа не проводились с 2006 года, когда состоялось избрание депутатов Палестинского законодательного совета (ПЗС). Тогда победу одержали сторонники ХАМАС, что положило начало расколу на палестинских территориях.
Формально полномочия властей уже истекли: Аббас был избран на четырёхлетний срок в 2005 году, а депутаты ПЗС — в 2006 году. Позже Центральный совет Организации освобождения Палестины продлил мандаты совета до проведения новых выборов.
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