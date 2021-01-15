СМИ: Выборы президента Палестины пройдут в мае-июне

Отмечается, что выборы станут первыми с 2005 года.

В сентябре стало известно, что Аббас и лидер контролирующего сектор Газа движения ХАМАС Исмаил Хания договорились о проведении всеобщих выборов в ближайшие полгода.

Выборы на западном берегу Иордана и в секторе Газа не проводились с 2006 года, когда состоялось избрание депутатов Палестинского законодательного совета (ПЗС). Тогда победу одержали сторонники ХАМАС, что положило начало расколу на палестинских территориях.

Формально полномочия властей уже истекли: Аббас был избран на четырёхлетний срок в 2005 году, а депутаты ПЗС — в 2006 году. Позже Центральный совет Организации освобождения Палестины продлил мандаты совета до проведения новых выборов.

