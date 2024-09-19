Президент: На восстановление Чехии после наводнений потребуются годы

Лидер Чехии Петр Павел заявил, что восстановление инфраструктуры, которая пострадала от крупномасштабного наводнения, займёт скорее всего годы, сообщает РИА Новости.

В Камеруне от наводнений пострадали 200 тысяч человек

По его словам, те бюджеты, которые сегодня рассматриваются, не покроют этот ущерб.

Из-за наводнений в Чехии свои дома покинули 10,5 тысячи человек, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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