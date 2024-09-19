Президент: На восстановление Чехии после наводнений потребуются годы
19 сентября 202403:30
Лидер Чехии Петр Павел заявил, что восстановление инфраструктуры, которая пострадала от крупномасштабного наводнения, займёт скорее всего годы, сообщает РИА Новости.
По его словам, те бюджеты, которые сегодня рассматриваются, не покроют этот ущерб.
Из-за наводнений в Чехии свои дома покинули 10,5 тысячи человек, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru