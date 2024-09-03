Президент Монголии угостил Путина рулетом из копченого лосося и ризотто

Отмечается, что также президентам РФ и Монголии Владимиру Путину и Ухнагийн Хурэлсуху предложили рулет из копчёного лосося, салат из свёклы, говяжью вырезку на гриле с пюре из сладкого картофеля.

Что касается десерта, то участники приёма могли насладиться панна-коттой из манго.

Ранее гостям государственного приёма, организованного председателем КНДР Ким Чен Ыном в честь визита Путина, предложили блюда корейской кухни, в том числе суп куксу с говяжьей вырезкой и пюреобразный суп тхан из курицы с женьшенем и тыквой, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

