Президент Монголии угостил Путина рулетом из копченого лосося и ризотто

Крем-суп из лобстера и красного перца, жареное филе масляной рыбы и ризотто с грибами вошли в меню официального обеда по случаю 85-летия победы на реке Халхин-Гол. Об этом сообщает РИА Новости.

Путин и Эрдоган будут есть на обед суп харчо и барабульку

Отмечается, что также президентам РФ и Монголии Владимиру Путину и Ухнагийн Хурэлсуху предложили рулет из копчёного лосося, салат из свёклы, говяжью вырезку на гриле с пюре из сладкого картофеля.

Что касается десерта, то участники приёма могли насладиться панна-коттой из манго.

Ранее гостям государственного приёма, организованного председателем КНДР Ким Чен Ыном в честь визита Путина, предложили блюда корейской кухни, в том числе суп куксу с говяжьей вырезкой и пюреобразный суп тхан из курицы с женьшенем и тыквой, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Кристина Кормилицына
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