Президент Молдавии выдала пранкерам подробности возможной мобилизации в стране

Президент Молдавии Майя Санду заявила российским пранкерам Вовану и Лексусу, что готова объявить в Молдавии мобилизацию. Видеозапись разговора от имени премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля пранкеры опубликовали в своём Telegram-канале.

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По её словам, по этому вопросу республика тесно сотрудничает с Румынией, а первым вызовом может стать выход Вооружённых сил России к Одессе.

«Если русские подойдут к Одессе, мы должны быть готовы принять население города, который находится всего в 70 км от нашего КПП на границе. Это будет первый вызов для нас. И тогда нам придётся защищаться с учётом ресурсов, что у нас есть», - отметила Санду.

Она также добавила, что у Молдавии небольшая армия, и если потребуется, то в стране проведут мобилизацию.

Ранее администрация видеохостинга YouTube по просьбе Министерства обороны Великобритании заблокировала канал пранкеров Вована и Лексуса, сообщает RT.

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ФОТО: Sputnik / РИА Новости
ТЕГИ:Пранкер ВованМобилизацияМолдавияМайя Санду
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