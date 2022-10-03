Президент Молдавии выдала пранкерам подробности возможной мобилизации в стране

По её словам, по этому вопросу республика тесно сотрудничает с Румынией, а первым вызовом может стать выход Вооружённых сил России к Одессе.

«Если русские подойдут к Одессе, мы должны быть готовы принять население города, который находится всего в 70 км от нашего КПП на границе. Это будет первый вызов для нас. И тогда нам придётся защищаться с учётом ресурсов, что у нас есть», - отметила Санду.

Она также добавила, что у Молдавии небольшая армия, и если потребуется, то в стране проведут мобилизацию.

Ранее администрация видеохостинга YouTube по просьбе Министерства обороны Великобритании заблокировала канал пранкеров Вована и Лексуса, сообщает RT.