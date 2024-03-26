Президент Мексики опроверг данные о слишком большом числе дипломатов РФ

Издание утверждало, что российских дипломатов в Мексике больше, чем американских. Лопес Обрадор назвал эту информацию ложью, пишет ТАСС.

Президент отметил, что в стране находятся 85 аккредитованных сотрудников российского посольства, тогда как в диппредставительстве США работают 722 дипломата.

По данным МИД Мексики, с учетом принятых на месте работников разница еще больше. У посольства США - 1 391 человек, у диппредставительства РФ - 85.

Ранее сообщалось, что в Мексике похитили россиянку и потребовали с ее мужа $2,4 тысячи, передает «Радиоточка НСН».

