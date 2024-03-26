Президент Мексики опроверг данные о слишком большом числе дипломатов РФ
Лидер Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор прокомментировал сообщения американской газеты The Hill о якобы слишком большом числе сотрудников российского посольства в Мехико.
Издание утверждало, что российских дипломатов в Мексике больше, чем американских. Лопес Обрадор назвал эту информацию ложью, пишет ТАСС.
Президент отметил, что в стране находятся 85 аккредитованных сотрудников российского посольства, тогда как в диппредставительстве США работают 722 дипломата.
По данным МИД Мексики, с учетом принятых на месте работников разница еще больше. У посольства США - 1 391 человек, у диппредставительства РФ - 85.
Ранее сообщалось, что в Мексике похитили россиянку и потребовали с ее мужа $2,4 тысячи, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Биржевая стоимость какао впервые превысила $10 тысяч за тонну
- СМИ: Украина обеспокоена тем, что Байден стал реже говорить о Киеве
- Лихачев: Недружественные страны продолжают сотрудничать с «Росатомом»
- Президент Мексики опроверг данные о слишком большом числе дипломатов РФ
- SHAMAN перечислит деньги от концерта в Ессентуках пострадавшим в «Крокусе»
- Адвокат заявил о подорванном здоровье Ассанжа в тюрьме
- Сборная Грузии впервые пробилась в финальную часть чемпионата Европы
- Базу США на сирийском месторождении «Конико» атаковали БПЛА
- Автора неоднозначных постов о «Крокусе» Конашенка арестовали на 14 суток
- Нейросеть воссоздала образ Юрия Никулина для нового фильма Андреасянов
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru