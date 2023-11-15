Брошенная сыном в Мексике россиянка вернулась на родину

По словам консула Александра Иващенко, 73-летняя пенсионерка продала всё своё имущество и уехала в Мексику с сыном и его женой-украинкой, которые собирались нелегально пересечь границу с США. Незаконно попасть в Соединённые Штаты им не удалось, но позже они смогли переехать по программе для украинских беженцев.

Свою мать мужчина оставили на пороге консульства России в Мехико с вещами, но без денег. При этом у Котовой есть проблемы с давлением, а из-за болей в спине она передвигается на коляске.

Глава комитета Госдумы по делам СНГ и связям с соотечественниками Леонид Калашников заявил, что у пенсионерки нет в России ни жилья, ни родственников, в связи с чем депутаты намерены обратиться к вице-премьеру Татьяне Голиковой с просьбой оказать Котовой помощь.

Ранее планировавший полететь в Мексику москвич потерял 500 тысяч рублей из-за отмены рейса авиакомпании Turkish Airlines, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

