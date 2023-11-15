Брошенная сыном в Мексике россиянка вернулась на родину
Гражданка России Валентина Котова, оставленная сыном на пороге российского консульства в Мехико, вернулась на родину, сообщает РИА Новости.
По словам консула Александра Иващенко, 73-летняя пенсионерка продала всё своё имущество и уехала в Мексику с сыном и его женой-украинкой, которые собирались нелегально пересечь границу с США. Незаконно попасть в Соединённые Штаты им не удалось, но позже они смогли переехать по программе для украинских беженцев.
Свою мать мужчина оставили на пороге консульства России в Мехико с вещами, но без денег. При этом у Котовой есть проблемы с давлением, а из-за болей в спине она передвигается на коляске.
Глава комитета Госдумы по делам СНГ и связям с соотечественниками Леонид Калашников заявил, что у пенсионерки нет в России ни жилья, ни родственников, в связи с чем депутаты намерены обратиться к вице-премьеру Татьяне Голиковой с просьбой оказать Котовой помощь.
Ранее планировавший полететь в Мексику москвич потерял 500 тысяч рублей из-за отмены рейса авиакомпании Turkish Airlines, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В Москве покажут спектакль-пародию «МАММА МИМО! или Мюзикл пошел не так»
- В Ираке обстреляли ракетами американскую базу
- СМИ: Актриса Ксения Кутепова столкнулась с угрозами в соцсетях
- Толстой предложил строить в странах СНГ русские школы за счет денег мигрантов
- В России планируют выделить на льготные автокредиты 65 млрд рублей
- В Минобрнауки обосновали необходимость снижения стоимости экзамена мигрантов
- ВОЗ потеряла связь с сотрудниками больницы «Аш-Шифа» в Газе
- Неизвестный угрожал взорвать площадку из-за выступления МакSим в Москве
- Суд признал законным приговор экс-губернатору Фургалу
- Группа «Слот» выпустила юбилейное переиздание альбома «Шестой»
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru