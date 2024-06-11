Президент Малави поручил начать поиски пропавшего вертолета с вице-президентом
Президент Малави Лазарус Чаквера поручил всем специальным службам немедленно начать спасательную операцию по поиску упавшего вертолета, на борту которого находился вице-президент страны Саулос Клаус, сказано в сообщении правительства страны.
Глава государства поручил всем региональным и национальным органам провести немедленную поисково-спасательную операцию, чтобы установить местонахождение винтокрылой машины.
Ранее стало известно, что воздушное судно совершило аварийную посадку после неудачной попытки приземлиться в аэропорту, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Президент Малави поручил начать поиски пропавшего вертолета с вице-президентом
- СБ ООН принял резолюцию с планом Байдена о прекращении огня в Газе
- Apple разработала свой искусственный интеллект
- Орбан заявил, что удалось замедлить поезд, ведущий ЕС к войне
- Илон Маск предложил проверить участие сына Байдена в коррумпировании государств
- На Каширском шоссе в Москве загорелся мусоровоз
- В Москве прохожий избил беременную женщину из-за замечания
- МО Украины назначило нового командующего силами беспилотных систем ВСУ
- По подозрению в совершении преступления задержан сотрудник НИИ ФСИН России
- СМИ: под Харьковом ликвидировали лидера «Добровольческого движения ОУН»
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru