Президент Малави поручил начать поиски пропавшего вертолета с вице-президентом

Президент Малави Лазарус Чаквера поручил всем специальным службам немедленно начать спасательную операцию по поиску упавшего вертолета, на борту которого находился вице-президент страны Саулос Клаус, сказано в сообщении правительства страны.

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Глава государства поручил всем региональным и национальным органам провести немедленную поисково-спасательную операцию, чтобы установить местонахождение винтокрылой машины.

Ранее стало известно, что воздушное судно совершило аварийную посадку после неудачной попытки приземлиться в аэропорту, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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