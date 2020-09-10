Президент Ливана назвал возможную причину пожара в Бейруте
Возможной причиной пожара в Бейруте могла стать преднамеренная диверсия, заявил президент Ливана Мишель Аун на заседании Высшего совета обороны.
Вместе с тем глава государства допустил, что огонь мог вспыхнуть из-за халатности. Он попросил спецслужбы в короткие сроки выяснить реальные причины происшествия.
Ранее пожар начался на складе автомобильных шин и горюче–смазочных материалов, расположенный зоне морского порта. В этом же порту 4 августа прогремел мощный взрыв, который унес жизни более 170 человек.
Власти назвали его причиной неправильное хранение почти трех тысяч тонн аммиачной селитры. Руководство страны также допустило, что взрыв могли устроить и «внешние силы». На фоне трагедии в Ливане вспыхнули протесты, позже правительство ушло в отставку.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru