Президент Литвы объяснил отказ закупать электроэнергию БелАЭС
Президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что Белорусская АЭС не соответствует требованиям безопасности, сообщает ТАСС.
По словам главы государства, культура эксплуатации объекта «ниже всякого уровня» и поэтому Литва не будет закупать электроэнергию с БелАЭС.
«Совершенно игнорируются требования рекомендаций по результатам стресс-тестов, процесс искусственно ускоряется за счёт безопасности», - подчеркнул Науседа.
Ранее Европарламент (ЕП) заявил о серьёзных опасениях по поводу безопасности БелАЭС, а еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон рассказала, что эксперты Евросоюза готовят отчёт по результатам проведённых на станции стресс-тестов, который будет готов к началу марта.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что после запуска БелАЭС республика стала «ядерной державой», сообщает телеканал «360». По словам белорусского лиджера, это событие «историческое для развития страны».
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