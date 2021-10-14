Президент Латвии заразился COVID-19
Президент Латвии Эгил Левитс заразился коронавирусной инфекцией. Это выяснилось при прохождении экспресс-тест на COVID-19 перед встречей с новым президентом Эстонии Аларом Карисом, сообщает портал латвийского радио и телевидения LSM.lv.
В связи с этим переговоры Левится с Карисом отменены, а с главой Эстонии в четверг встретится председатель сейма Инара Мурниеце.
Сегодня Левитс также пройдет ПЦР-тест.
Для Кариса визит в Латвию стал первой зарубежной официальной поездкой в качестве главы государства. В пятницу у Левитса также были запланированы официальные встречи с премьер-министром Эстонии Каей Каллас и президентом Румынии Клаусом Йоханнисом.
Эстонский политолог Леонид Карабешкин в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» рассказал, чего ждать от нового президента и как это повлияет на антироссийскую риторику.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru