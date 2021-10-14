Президент Латвии заразился COVID-19

Президент Латвии Эгил Левитс заразился коронавирусной инфекцией. Это выяснилось при прохождении экспресс-тест на COVID-19 перед встречей с новым президентом Эстонии Аларом Карисом, сообщает портал латвийского радио и телевидения LSM.lv.

В связи с этим переговоры Левится с Карисом отменены, а с главой Эстонии в четверг встретится председатель сейма Инара Мурниеце.