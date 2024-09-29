Президент Латвии сломал руку при падении с велосипеда

Президент Латвии Эдгарс Ринкевичс сломал запястье на правой руке при падении с велосипеда, сообщил новостной портал Delfi.

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По информации СМИ, инцидент произошел 28 сентября. После падения с велосипеда президент обратился за медицинской помощью. Врачи наложили ему гипс.

Трамва не отразится на планах работы Кинкевичса, заявили в канцелярии главы государства.

Ранее военно-воздушные силы Латвии подняли в воздух истребители НАТО из-за неопознанного объекта, замеченного в районе белорусской границы, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ПрибалтикаВелосипедыЛатвия

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