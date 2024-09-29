Президент Латвии сломал руку при падении с велосипеда
29 сентября 202420:55
Президент Латвии Эдгарс Ринкевичс сломал запястье на правой руке при падении с велосипеда, сообщил новостной портал Delfi.
По информации СМИ, инцидент произошел 28 сентября. После падения с велосипеда президент обратился за медицинской помощью. Врачи наложили ему гипс.
Трамва не отразится на планах работы Кинкевичса, заявили в канцелярии главы государства.
Ранее военно-воздушные силы Латвии подняли в воздух истребители НАТО из-за неопознанного объекта, замеченного в районе белорусской границы, передает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru