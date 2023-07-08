Президент Латвии Ринкевичс вступил в должность

Глава государства поклялся соблюдать и уважать латвийские конституцию и законы. Он обещал «относиться ко всем справедливо и выполнять свои обязанности по совести».



Презенту Латвии Ринкевичсу 49 лет. После учебы на факультете истории и философии Латвийского университета работал журналистом. Также учился в колледже стратегии национальных ресурсов университета национальной обороны США. На госслужбе с 1995 года, включая руководство МИД страны с 2011 года.





