Президент Латвии Ринкевичс вступил в должность

Президент Латвии Эдгарс Ринкевичс после избрания вступил в свою должность и принес присягу на верность Латвии на внеочередной сессии Сейма, передает ТАСС 8 июля, в субботу.

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Глава государства поклялся соблюдать и уважать латвийские конституцию и законы. Он обещал «относиться ко всем справедливо и выполнять свои обязанности по совести».

Презенту Латвии Ринкевичсу 49 лет. После учебы на факультете истории и философии Латвийского университета работал журналистом. Также учился в колледже стратегии национальных ресурсов университета национальной обороны США. На госслужбе с 1995 года, включая руководство МИД страны с 2011 года.



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ФОТО: РИА Новости
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