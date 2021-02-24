Президент Киргизии: в стране намерены в ближайшее время начать вакцинацию от COVID

Власти Киргизии намерены в ближайшее время начать вакцинацию населения от коронавируса российской вакциной, заявил в среду президент страны Садыр Жапаров на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

Как добавил Жапаров, в Киргизии благодарны Москве за поддержку в борьбе с пандемией, передает РИА Новости.

Он также отметил эффективность и безопасность вакцины «Спутник V», признание этих ее свойств мировым сообществом.


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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:КоронавирусВакцинацияКиргизия
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