Президент Киргизии: в стране намерены в ближайшее время начать вакцинацию от COVID
24 февраля 202117:13
Власти Киргизии намерены в ближайшее время начать вакцинацию населения от коронавируса российской вакциной, заявил в среду президент страны Садыр Жапаров на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.
Как добавил Жапаров, в Киргизии благодарны Москве за поддержку в борьбе с пандемией, передает РИА Новости.
Он также отметил эффективность и безопасность вакцины «Спутник V», признание этих ее свойств мировым сообществом.
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24 февраля 2021
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru