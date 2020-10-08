Президент Киргизии пропал
Местонахождение президента Киргизии Сооронбая Жээнбекова неизвестно. Об этом сообщил Совет безопасности Киргизии. В сообщении отмечается, что в целях безопасности принято решение закрыть границу.
Депутаты парламента Киргизии в среду, 7 сентября, не смогли согласовать импичмент президенту республики Сооронбаю Жээнбекову. На заседании председатель парламента не подписал документ о начале процедуры. По словам депутата Эльвиры Сурабалдиевой, все остальные участники встречи поставили свои подписи.
Накануне президент России Владимир Путин заявил о том, что Москву беспокоит ситуация в Киргизии, пишет «Свободная пресса».
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
1,2 млн+11 115 / сут.
Умерли
21 865+202 / сут.
Выздоровели
995 тыс.+6 699 / сут.
- Первый приговор за статус «вора в законе» вынесен в России
- Бывший сенатор от Москвы Владимир Долгих умер в возрасте 95 лет
- Президент Киргизии пропал
- Число пострадавших от взрыва под Рязанью выросло до 13 человек
- Порядка 40 банков в России являются хронически убыточными
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru