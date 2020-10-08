Президент Киргизии пропал

Местонахождение президента Киргизии Сооронбая Жээнбекова неизвестно. Об этом сообщил Совет безопасности Киргизии. В сообщении отмечается, что в целях безопасности принято решение закрыть границу.

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Депутаты парламента Киргизии в среду, 7 сентября, не смогли согласовать импичмент президенту республики Сооронбаю Жээнбекову. На заседании председатель парламента не подписал документ о начале процедуры. По словам депутата Эльвиры Сурабалдиевой, все остальные участники встречи поставили свои подписи.

Накануне президент России Владимир Путин заявил о том, что Москву беспокоит ситуация в Киргизии, пишет «Свободная пресса».

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ФОТО: kremlin.ru
ТЕГИ:ПрезидентКиргизия
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