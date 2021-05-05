Президент Киргизии подписал новую редакцию конституции
Президент Киргизии Садыр Жапаров подписал новую редакцию конституции страны, сообщает ТАСС.
Проект новой конституции был принят на референдуме 11 апреля. Из 3,6 миллионов избирателей в нем поучаствовали 37%. За принятие поправок в конституцию выступило 79% участников референдума, пишет RT.
Как утверждает Жапаров, проект поправок отражает ценности и идеалы киргизского народа. «Новая конституция написана с учетом именно тех вызовов, которые актуальны для нашей страны», — добавил политик.
Принятая конституция расширит власть президента и сократит влияние парламента. Его численность уменьшится с 120 до 90 человек, а лидер республики теперь сможет сам назначать и увольнять министров.
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