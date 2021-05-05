Президент Киргизии подписал новую редакцию конституции

Президент Киргизии Садыр Жапаров подписал новую редакцию конституции страны, сообщает ТАСС.

Проект новой конституции был принят на референдуме 11 апреля. Из 3,6 миллионов избирателей в нем поучаствовали 37%. За принятие поправок в конституцию выступило 79% участников референдума, пишет RT.

Киргизия и Таджикистан отвели войска от границы

Как утверждает Жапаров, проект поправок отражает ценности и идеалы киргизского народа. «Новая конституция написана с учетом именно тех вызовов, которые актуальны для нашей страны», — добавил политик.

Принятая конституция расширит власть президента и сократит влияние парламента. Его численность уменьшится с 120 до 90 человек, а лидер республики теперь сможет сам назначать и увольнять министров.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Поправки КонституцияКиргизия
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры