Президент Киргизии подписал новую редакцию конституции

Как утверждает Жапаров, проект поправок отражает ценности и идеалы киргизского народа. «Новая конституция написана с учетом именно тех вызовов, которые актуальны для нашей страны», — добавил политик.

Принятая конституция расширит власть президента и сократит влияние парламента. Его численность уменьшится с 120 до 90 человек, а лидер республики теперь сможет сам назначать и увольнять министров.

