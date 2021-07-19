Президент Казахстана отказался от принудительной вакцинации граждан от COVID-19
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что в работе с людьми, не желающими делать прививку от коронавируса, нужно применять дифференцированный подход, сообщает ТАСС.
По его словам, граждане озвучивают разные причины отказа от вакцинации, кроме того среди них много колеблющихся, поэтому властям следует их убеждать.
В ходе совещания, посвященного эпидемиологической ситуации в стране, Токаев отметил, что в Казахстане не будет принудительной вакцинации, кроме особых случаев, связанных с деятельностью крупных трудовых коллективов.
«В некоторых развитых странах Запада переходят от методов убеждения к мерам принуждения. Мы на это не пойдём», - резюмировал президент Казахстана.
Ранее правоохранители Казахстана задержали в Павлодаре четырёх медиков, которые изготовили более 200 поддельных паспортов вакцинации от коронавируса, сообщает RT.
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