Президент Карабаха пригрозил Азербайджану военными действиями на его территории

В понедельник стало известно, что столицу НКР Степанакерт снова обстреляли, пишут «Известия».

Ранее Азербайджан выдвинул условие прекращения огня, пишет «Газета.ру». Баку отчитался об освобождении десятка населённых пунктов в Нагорном Карабахе и дал понять, что на этом не остановится. Бои идут уже больше недели, и затягивание конфликта невыгодно непризнанной республике, считают эксперты НСН.



