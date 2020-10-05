Президент Карабаха пригрозил Азербайджану военными действиями на его территории
Президент непризнанной Нагорно-Карабахской Республики (НКР) Араик Арутюнян предупредил жителей Азербайджана, что из-за недавних обстрелов, в том числе Степанакерта, карабахские военные будут вынуждены перенести боевые действия вглубь территории Азербайджана.
«Покиньте населенные пункты, в которых оборудованы позиции вашей террористической армии, чтобы избежать жертв среди мирного населения», — цитирует Арутюняна Telegram-канал WarGonzo.
В понедельник стало известно, что столицу НКР Степанакерт снова обстреляли, пишут «Известия».
Ранее Азербайджан выдвинул условие прекращения огня, пишет «Газета.ру». Баку отчитался об освобождении десятка населённых пунктов в Нагорном Карабахе и дал понять, что на этом не остановится. Бои идут уже больше недели, и затягивание конфликта невыгодно непризнанной республике, считают эксперты НСН.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
1,2 млн+10 499 / сут.
Умерли
21 358+107 / сут.
Выздоровели
979 тыс.+3 284 / сут.
- Встречавшийся с Лукашенко омский губернатор заразился коронавирусом
- Сын и сестра Мадуро испытают на себе вакцину Спутник V
- В Чехии вновь восстановлен режим ЧС из-за COVID-19
- СМИ: Задержан сын экс-губернатора Хабаровского края Фургала
- Президент Карабаха пригрозил Азербайджану военными действиями на его территории
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru