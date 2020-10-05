Президент Карабаха пригрозил Азербайджану военными действиями на его территории

Президент непризнанной Нагорно-Карабахской Республики (НКР) Араик Арутюнян предупредил жителей Азербайджана, что из-за недавних обстрелов, в том числе Степанакерта, карабахские военные будут вынуждены перенести боевые действия вглубь территории Азербайджана.

«Покиньте населенные пункты, в которых оборудованы позиции вашей террористической армии, чтобы избежать жертв среди мирного населения», — цитирует Арутюняна Telegram-канал WarGonzo.

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В понедельник стало известно, что столицу НКР Степанакерт снова обстреляли, пишут «Известия».
Ранее Азербайджан выдвинул условие прекращения огня, пишет «Газета.ру». Баку отчитался об освобождении десятка населённых пунктов в Нагорном Карабахе и дал понять, что на этом не остановится. Бои идут уже больше недели, и затягивание конфликта невыгодно непризнанной республике, считают эксперты НСН.


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ФОТО: РИА Новости/Асатур Есаянц/Sputnik
ТЕГИ:АзербайджанНагорный Карабах
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