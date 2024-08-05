Президент Ирана: США не лидер, сотрудничество с РФ укрепит мировую безопасность
Эпоха доминирования Вашингтона закончилась. Об этом во время встречи в Тегеране с секретарем Совбеза РФ Сергеем Шойгу заявил президент Ирана Масуд Пезешкиан.
По его словам, сотрудничество между Тегераном и Москвой для продвижения многополярности мира повысит глобальную безопасность.
Пезешкиан также отметил ключевую роль регионального и глобального сотрудничества между двумя странами.
5 августа секретарь Совета безопасности Сергей Шойгу прибыл в Иран с рабочим визитом. В Тегеране он встретится с секретарем Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Акбаром Ахмадианом и начальником Генштаба ВС Ирана Мохаммадом Багери, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru