Президент Ирана: США не лидер, сотрудничество с РФ укрепит мировую безопасность

Эпоха доминирования Вашингтона закончилась. Об этом во время встречи в Тегеране с секретарем Совбеза РФ Сергеем Шойгу заявил президент Ирана Масуд Пезешкиан.

По его словам, сотрудничество между Тегераном и Москвой для продвижения многополярности мира повысит глобальную безопасность.