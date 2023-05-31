Президент Хорватии выступил против приветствия «Слава Украине!»

Хорватский лидер Зоран Миланович не поддержал употребление националистического приветствия «Слава Украине!». Политик сравнил его с приветствиями немецких и хорватских нацистов. Об этом сообщило агентство РИА «Новости» со ссылкой на радио и телевидение страны.

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По словам Милановича, между запрещенным хорватским приветствием усташей-нацистов «За дом готовы!» и «Слава Украине!» нет разницы. Президент Хорватии напомнил, что радикальные шовинисты Западной Украины сотрудничали с нацистами и уничтожили тысячи евреев и поляков.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что публичным выкриком нацистского приветствия «Слава Украине» в ходе встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским канцлер Германии Олаф Шольц перешел границу, обозначенную всеми главами послевоенных ГДР и ФРГ. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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