Президент Грузии призвала ввести визовый режим с Россией из-за мятежа
Президент Грузии Саломе Зурабишвили призвала премьера страны Ираклия Гарибашвили обсудить с Совбезом ужесточение контроля на границе с Россией, а также пересмотреть визовый режим для российских граждан в связи с происходящим в стране. Слова политика приводит РИА Новости.
Также она предложила использовать на границе списки с гражданами, попадающими под санкции.
В то же время министерство внутренних дел Грузии выступило с заявлением, что не видит смысла в перекрытии границы с Россией, пропускные пункты работают в привычном режиме. Об этом сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru