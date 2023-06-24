Президент Грузии призвала ввести визовый режим с Россией из-за мятежа

Президент Грузии Саломе Зурабишвили призвала премьера страны Ираклия Гарибашвили обсудить с Совбезом ужесточение контроля на границе с Россией, а также пересмотреть визовый режим для российских граждан в связи с происходящим в стране. Слова политика приводит РИА Новости.

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Также она предложила использовать на границе списки с гражданами, попадающими под санкции.

В то же время министерство внутренних дел Грузии выступило с заявлением, что не видит смысла в перекрытии границы с Россией, пропускные пункты работают в привычном режиме. Об этом сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Визовый РежимГрузия

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