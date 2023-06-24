Президент Грузии призвала ввести визовый режим с Россией из-за мятежа

Также она предложила использовать на границе списки с гражданами, попадающими под санкции.

В то же время министерство внутренних дел Грузии выступило с заявлением, что не видит смысла в перекрытии границы с Россией, пропускные пункты работают в привычном режиме. Об этом сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

