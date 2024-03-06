Президент Грузии пожаловалась на давление Европарламента из-за Саакашвили

«Из Европарламента и разных мест поступают предложения, оказывается давление, не говоря о большем», - сказала Зурабишвили в беседе с журналистами.

Президент отметила, что не собирается принимать решение о помиловании Саакашвили. Попытки оказать на нее давление в этом вопросу Зурабишвили сочла бесполезными.

Саакашвили задержали в 2021 году после возвращения в Грузию. В мае 2022-го из-за резкого ухудшения самочувствия политика перевели в частную клинику. Экс-президент утверждает, что похудел на 56 килограммов, сообщает «Радиоточка НСН».

