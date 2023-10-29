Мечты о «втором пришествии». На Украине грезят о Саакашвили во главе Грузии
Больного заключенного экс-президента Грузии Михаила Саакашвили на Украине мечтают вернуть во власть в родной республике. Соотечественники видят его судьбу по-другому.
Власти Украины хотят, чтобы экс-президент Грузии Михаил Саакашвили вернулся в кресло главы государства, заявил председатель комитета парламента страны по правам человека Михаил Сарджвеладзе. Его слова приводит Sputnik.
Сторонником такой идеи законодатель назвал секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Алексея Данилова.
В июле 2023 года депутаты Верховной рады Украины призвали президента Грузии Саломе Зурабишвили помиловать политика Михаила Саакашвили. Об этом в своем Telegram-канале сообщил депутат Ярослав Железняк.
Парламентарии также просят предоставить украинскому уполномоченному по правам человека доступ к экс-президенту Грузии, а помилование объясняют тяжелым физическим состоянием.
Саакашвили находится в тюрьме с 2021 года, он обвиняется по статье о превышении служебных полномочий, ему грозит от пяти до восьми лет тюрьмы.
Председатель нижней палаты российского парламента Владимир Володин напомнил, что 8 августа 2008 года Саакашвили отдал приказ о нападении на Южную Осетию, однако Россия защитила жителей республики.
Как отметил Володин, режим Саакашвили был подчеркнуто русофобским, его поддерживал и финансировал Запад. Позже Саакашвили оказался не нужен партнерам: экс-президента осудили на родине, депортировали и лишили гражданства на Украине, теперь он находится в заключении.
Около года назад адвокат бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили Шалва Хачапуридзе рассказал, что его подзащитный может быть болен деменцией и туберкулезом.
Всего у него диагностировали 36 различных заболеваний. О 17 диагнозах ранее сообщала семья Саакашвили.
Политика перевели в больницу, его перевезли туда из тюрьмы, где он отбывает срок.
Спикер грузинского парламента Ираклий Кобахидзе открыто говорит о попытках Украины вовлечь Грузию в военный конфликт: «К сожалению, высокопоставленные чиновники правительства Украины не могут скрыть желание открыть в Грузии второй фронт и вовлечь Грузию в военный конфликт, который сейчас происходит на Украине»;
Опрос в июне показал, что 70% грузин поддерживают решение Тбилиси не присоединяться к санкциям против РФ, 77,6% согласны с нежеланием властей вовлекать Грузию в конфликт РФ и Украины;
В Грузию на фоне спецоперации стали уезжать россияне, однако в последнее время им стали отказывать во въезде (как минимум с территории Турции и Армении).
Практически все граждане Грузии выступят против войны с Россией – все, кроме сторонников находящегося в тюрьме экс-президента Саакашвили, уверен руководитель грузинского Института стратегии и управления Петр Мамрадзе.
«Нацисты Саакашвили и их приспешники назвали себя кто Европейской Грузией, кто партией «Шишка». Кроме них и очень узкого круга населения, порядка 2%, все категорически против. С одной стороны, у людей есть страх, что Саакашвили и его провокаторы смогут добиться того, чтобы в Грузии произошла дестабилизация. С другой стороны – надежда на то, что нынешнее правительство, пусть оно и совершало какие-то ошибки, спасет Грузию от того, что было после кровавой военно-политической авантюры Саакашвили: российские танки сейчас стоят в 30 километрах от Тбилиси. Все помнят, что было, и память сейчас освежилась», - сказал политолог НСН.
Министр юстиции Рати Брегадзе заявил, что освободить экс-президента Михаила Саакашвили от отбывания наказания на нынешнем этапе невозможно. Об этом сообщает ТАСС.
«На данном этапе в рамках нашей компетенции нет какой-либо возможности ни освобождения от отбывания наказания этого человека, ни отсрочки наказания», - сказал Брегадзе в эфире Первого канала Грузинского общественного телевидения.
Глава ведомства исключил отбывание Саакашвили наказания на Украине под гарантии местных властей, передает «Радиоточка НСН».
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