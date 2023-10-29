Мечты о «втором пришествии». На Украине грезят о Саакашвили во главе Грузии

Председатель нижней палаты российского парламента Владимир Володин напомнил, что 8 августа 2008 года Саакашвили отдал приказ о нападении на Южную Осетию, однако Россия защитила жителей республики.

Как отметил Володин, режим Саакашвили был подчеркнуто русофобским, его поддерживал и финансировал Запад. Позже Саакашвили оказался не нужен партнерам: экс-президента осудили на родине, депортировали и лишили гражданства на Украине, теперь он находится в заключении.

Около года назад адвокат бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили Шалва Хачапуридзе рассказал, что его подзащитный может быть болен деменцией и туберкулезом.

Всего у него диагностировали 36 различных заболеваний. О 17 диагнозах ранее сообщала семья Саакашвили.



Политика перевели в больницу, его перевезли туда из тюрьмы, где он отбывает срок.