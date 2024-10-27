Президент Грузии не признала итоги парламентских выборов и призвала к протестам

Президент Грузии Саломе Зурабишвили отказалась признавать итоги прошедших в субботу, 26 октября, выборов в парламент страны. Об этом она заявила на брифинге.

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По мнению Зурабишвили, выборы были «тотально сфальсифицированы». Текущее правительство Грузии глава государства назвала нелегитимным.

Зурабишвили призвала граждан выйти на акцию протеста в понедельник на проспект Руставели.

По итогам выборов в парламент победу одержала правящая партия «Грузинская мечта». Она набрала 54,2% голосов, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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