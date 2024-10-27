Сийярто: Вопреки попыткам вмешательства народ Грузии выразил свою волю

Несмотря на попытки вмешаться извне, народ Грузии на прошедших парламентских выборах выразил свою волю, поэтому правящая партия «Грузинская мечта» набрала наибольшее число голосов. Об этом на своей странице в одной из социальных сетей написал министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.

При этом политик подчеркнул, что Будапешт продолжит и в ходе председательства в Евросоюзе, и после этого «оказывать грузинским друзьям поддержку в их усилиях по евроинтеграции».