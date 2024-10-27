Сийярто: Вопреки попыткам вмешательства народ Грузии выразил свою волю
Несмотря на попытки вмешаться извне, народ Грузии на прошедших парламентских выборах выразил свою волю, поэтому правящая партия «Грузинская мечта» набрала наибольшее число голосов. Об этом на своей странице в одной из социальных сетей написал министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.
При этом политик подчеркнул, что Будапешт продолжит и в ходе председательства в Евросоюзе, и после этого «оказывать грузинским друзьям поддержку в их усилиях по евроинтеграции».
До этого Петер Сийярто напомнил, что только Венгрия заступилась за Грузию, когда Тбилиси подвергся нападкам на совете глав МИД стран ЕС из-за закона об иноагентах. В свою очередь венгерский премьер-министр Виктор Орбан заметил, что грузинское правительство принятием этого документа попыталось сохранить суверенитет в трудных обстоятельствах, а в Евросоюзе этого не понимают.
Ранее ЦИК Грузии заявил, что после подсчета данных с 99% избирательных участков правящая партия «Грузинская мечта» лидирует и набирает 54,2% голосов, передает RT.
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