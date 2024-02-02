Грузия в 2024 году дважды проведет на своей территории военные учения с США

В текущем году Грузия планирует провести на своей территории совместные с США военные учения. Об этом говорится в программе Ираклия Кобахидзе, выдвинутого кандидатом на пост премьер-министра страны.

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В документе говорится, что Грузия будет участвовать в учении сил специальных операций США Trojan Footprint. Также на территории страны пройдут маневры Noble Partner.

Сообщается, что Тбилиси продолжит формировать киберкомандование и начнет создание киберлаборатории в рамках сотрудничества с НАТО.

В ходе съезда партии «Грузинская мечта» Кобахидзе заявил, что его приоритетом на должности главы правительства будет возвращение Абхазии и Южной Осетии. Он пообещал добиваться европейского уровня благосостояния для граждан, отмечает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Sputnik / РИА Новости
ТЕГИ:Военные УченияСШАГрузия

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