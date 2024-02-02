Грузия в 2024 году дважды проведет на своей территории военные учения с США

В документе говорится, что Грузия будет участвовать в учении сил специальных операций США Trojan Footprint. Также на территории страны пройдут маневры Noble Partner.

Сообщается, что Тбилиси продолжит формировать киберкомандование и начнет создание киберлаборатории в рамках сотрудничества с НАТО.

В ходе съезда партии «Грузинская мечта» Кобахидзе заявил, что его приоритетом на должности главы правительства будет возвращение Абхазии и Южной Осетии. Он пообещал добиваться европейского уровня благосостояния для граждан, отмечает «Радиоточка НСН».

