Президент Гондураса предупредила о готовящемся заговоре против правительства

Политические деятели, готовившие государственный переворот в Гондурасе в 2009 году, пытаются дестабилизировать действующее правительство. Об этом заявила президент страны Сиомара Кастро.

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Ранее бывший глава Объединенного комитета начальников штабов вооруженных сил страны генерал Ромео Васкес Веласкес в соцсетях написал, что «скоро станет понятно, что Гондурас - это не она [Кастро]».

«Здесь формируется заговор, это необходимо разъяснить народу Гондураса. Давайте ... посмотрим, какие фигуры проявляют себя - те самые, которые способствовали перевороту в 2009 году», — цитирует главу государства РИА Новости.

Кастро указала, что переворот против экс-президента страны Мануэля Селайи остался безнаказанным, и принимавшие в нем участие хотят дестабилизировать нынешнее избранное правительство.

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ФОТО: НСН
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