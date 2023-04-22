Президент Гондураса предупредила о готовящемся заговоре против правительства
Политические деятели, готовившие государственный переворот в Гондурасе в 2009 году, пытаются дестабилизировать действующее правительство. Об этом заявила президент страны Сиомара Кастро.
Ранее бывший глава Объединенного комитета начальников штабов вооруженных сил страны генерал Ромео Васкес Веласкес в соцсетях написал, что «скоро станет понятно, что Гондурас - это не она [Кастро]».
«Здесь формируется заговор, это необходимо разъяснить народу Гондураса. Давайте ... посмотрим, какие фигуры проявляют себя - те самые, которые способствовали перевороту в 2009 году», — цитирует главу государства РИА Новости.
Кастро указала, что переворот против экс-президента страны Мануэля Селайи остался безнаказанным, и принимавшие в нем участие хотят дестабилизировать нынешнее избранное правительство.
Горячие новости
Заразились
22,8 млн+7 116 / сут.
Умерли
398 тыс.+33 / сут.
Выздоровели
22,2 млн+7 409 / сут.
- Трамп вновь пообещал остановить конфликт на Украине после победы на президентских выборах
- СМИ: Япония заплатит России за добычу морской капусты у южной части Курил
- Президент Гондураса предупредила о готовящемся заговоре против правительства
- ФСБ обвинила сотрудника московского оружейного завода в госизмене
- Судно под либерийским флагом село на мель у Сахалина
- Эксперт назвал категории россиян с самой большой пенсией
- Латвия передаст Украине все свои ПЗРК Stinger
- Зеленский запретил давать географические названия, связанные с Россией и СССР
- Белоруссия утвердила соглашение с Россией о единой промышленной политике
- Маск заявил, что на восстановление стартовой площадки Starship уйдет до двух месяцев
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru