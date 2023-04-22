Президент Гондураса предупредила о готовящемся заговоре против правительства

Ранее бывший глава Объединенного комитета начальников штабов вооруженных сил страны генерал Ромео Васкес Веласкес в соцсетях написал, что «скоро станет понятно, что Гондурас - это не она [Кастро]».

«Здесь формируется заговор, это необходимо разъяснить народу Гондураса. Давайте ... посмотрим, какие фигуры проявляют себя - те самые, которые способствовали перевороту в 2009 году», — цитирует главу государства РИА Новости.

Кастро указала, что переворот против экс-президента страны Мануэля Селайи остался безнаказанным, и принимавшие в нем участие хотят дестабилизировать нынешнее избранное правительство.

