Президент Германии Штайнмайер задумался о готовности Европы нести издержки
Европа должна быть сплоченной на фоне проведения российской спецоперации на Украине, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление президента Германии Франка-Вальтер Штайнмайера.
По его словам, континент возвращается к временам обоюдного разделения Востока и Запада. «Молодые поколения, может, и не сочли бы возвращение холодной войны за серьезную катастрофу, но старшие еще помнят, как хрупка и опасна такая ситуация, особенно для людей в Европе», - считает президент.
Он также отметил, что спецоперация РФ является «войной против единства Европы». Штайнмайер не уверен, что все страны Европы готовы нести связанные со спецоперацией издержки.
Ранее президент Германии назвал 8 мая Днем войны и заявил, что в этот день мечта о едином европейском доме потерпела крах. Он также заявил, что несколько поколений политиков работали над тем, чтобы в Европе никогда не было войны.
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