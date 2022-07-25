Президент Германии Штайнмайер задумался о готовности Европы нести издержки

По его словам, континент возвращается к временам обоюдного разделения Востока и Запада. «Молодые поколения, может, и не сочли бы возвращение холодной войны за серьезную катастрофу, но старшие еще помнят, как хрупка и опасна такая ситуация, особенно для людей в Европе», - считает президент.

Он также отметил, что спецоперация РФ является «войной против единства Европы». Штайнмайер не уверен, что все страны Европы готовы нести связанные со спецоперацией издержки.

Ранее президент Германии назвал 8 мая Днем войны и заявил, что в этот день мечта о едином европейском доме потерпела крах. Он также заявил, что несколько поколений политиков работали над тем, чтобы в Европе никогда не было войны.

