Президент Франции сожалеет о расхождении с канцлером ФРГ по ряду вопросов

Президент Франции Эммануэль Макрон выразил сожаление из-за несовпадений взглядов с канцлером ФРГ Олафом Шольцем по ряду вопросов, в том числе в сфере энергетики, сообщают РИА Новости.

Макрон заявил, что намерен продолжать работать с канцлером Шольцем, несмотря на то, что тот изолируется.

По словам французского лидера, это не хорошо ни для Германии, ни для Европы.

«Важно, чтобы в отношении вопросов, по которым есть согласие большинства, мы бы могли найти единство», — подчеркнул Макрон.

Шольц заявил, что жителям Германии не нужно бояться растущих цен

Запланированная встреча правительств Франции и Германии была перенесена. Глава французского Минфина Брюно Лё Мэр пояснил, что причиной стал плотный график участников, а не политические разногласия.

Ранее европейские СМИ отмечали, что Макрона возмутило решение Шольца выделить миллиарды на энергосферу Германии, сообщал Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ФранцияФРГШольцЭммануэль Макрон
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