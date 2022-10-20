Президент Франции сожалеет о расхождении с канцлером ФРГ по ряду вопросов
Президент Франции Эммануэль Макрон выразил сожаление из-за несовпадений взглядов с канцлером ФРГ Олафом Шольцем по ряду вопросов, в том числе в сфере энергетики, сообщают РИА Новости.
Макрон заявил, что намерен продолжать работать с канцлером Шольцем, несмотря на то, что тот изолируется.
По словам французского лидера, это не хорошо ни для Германии, ни для Европы.
«Важно, чтобы в отношении вопросов, по которым есть согласие большинства, мы бы могли найти единство», — подчеркнул Макрон.
Запланированная встреча правительств Франции и Германии была перенесена. Глава французского Минфина Брюно Лё Мэр пояснил, что причиной стал плотный график участников, а не политические разногласия.
Ранее европейские СМИ отмечали, что Макрона возмутило решение Шольца выделить миллиарды на энергосферу Германии, сообщал Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru