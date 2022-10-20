Президент Франции сожалеет о расхождении с канцлером ФРГ по ряду вопросов

Президент Франции Эммануэль Макрон выразил сожаление из-за несовпадений взглядов с канцлером ФРГ Олафом Шольцем по ряду вопросов, в том числе в сфере энергетики, сообщают РИА Новости.

Макрон заявил, что намерен продолжать работать с канцлером Шольцем, несмотря на то, что тот изолируется.

По словам французского лидера, это не хорошо ни для Германии, ни для Европы.

«Важно, чтобы в отношении вопросов, по которым есть согласие большинства, мы бы могли найти единство», — подчеркнул Макрон.